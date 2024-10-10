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«Барыс» расторг контракт с нападающим Андреем Буяльским

«Барыс» расторг контракт с нападающим Андреем Буяльским
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«Барыс» расторг контракт с нападающим Андреем Буяльским, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

24-летний нападающий перешёл в «Барыс» этим летом. В регулярном чемпионате КХЛ Буяльский провёл три игры, за которые не отметился результативными действиями при отрицательном показателе полезности «-4».

В текущем сезоне «Барыс» провёл 14 матчей, в которых одержал лишь две победы. Астанинский клуб расположился на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» уже успел поменять главного тренера. На место Дэвида Немировски пришёл Вячеслав Буцаев.

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