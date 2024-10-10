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Представлен логотип первого в истории МХЛ матча на открытом воздухе

Представлен логотип первого в истории МХЛ матча на открытом воздухе
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Первая игра в истории МХЛ на открытом воздухе пройдёт в Туле. В ней примут участие местная «Академия Михайлова» и «СКА-1946». Встреча пройдёт 7 декабря и начнётся в 13:00 мск. Был представлен логотип этого матча.

«За основу логотипа взят щит, как главный символ оружейной столицы. Внутри расположены три основные башни Тульского кремля – это самая знаменитая достопримечательность Тулы. Красно-синие цвета — это основные цвета играющих клубов — «Академии Михайлова» и «СКА-1946». Паттерн выполнен из «ласточкиных хвостов» стен Тульского кремля. В таком расположении зубцов элегантно из пустоты проявляется буква «Т», первая буква в названии города Тулы», — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

Фото: МХЛ

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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