«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды поделили победы.

В текущем сезоне «Спартак» выиграл 8 матчей из 12 и расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» провёл 10 матчей, в которых одержал шесть побед, и на данный момент занимает восьмое место в таблице Востока.