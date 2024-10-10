Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды поделили победы.

В текущем сезоне «Спартак» выиграл 8 матчей из 12 и расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» провёл 10 матчей, в которых одержал шесть побед, и на данный момент занимает восьмое место в таблице Востока.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» устроил разнос после победы над чемпионом. Но Жамнов — не тиран
Тренер «Спартака» устроил разнос после победы над чемпионом. Но Жамнов — не тиран
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android