Рыбин: Ремпал забивает, свои бонусы зарабатывает, но «Салават» от этого ничего не приобрёл

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Максим Рыбин считает, что уфимскому клубу в текущем сезоне нужно зарабатывать очки не только в домашних матчах, и заявил, что легионеры команды обязаны давать результат, так как проводят на площадке очень много игрового времени.

— В матче с ЦСКА я даже не совсем понял рисунок игры «Салавата». Понятно, что армейцы хотели сыграть «на ноль» при своих болельщиках, но у «Салавата» мало что получилось. С другой стороны, уфимцы дома набирают очки, но надо играть не только на своей площадке. Иностранцы проводят на поле по 20 минут, они просто обязаны давать результат.

– У того же Ремпала показатель полезности «-4». Такие игроки нужны команде?

– Крикунов очень много внимания уделял этому моменту. Если он закончит сезон с отрицательной полезностью, это будет плохо. Да, он забил, свои бонусы заработал, но команда от этого ничего не приобрела. Тогда какой в этом смысл? — цитирует Рыбина Metaratings.

Текущий сезон стал для Шелдона Ремпала первым в КХЛ. Канадский форвард провёл 10 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач с отрицательным показателем полезности «-4». «Салават Юлаев» провёл 10 матчей, в которых одержал шесть побед, и на данный момент занимает восьмое место в таблице Востока.