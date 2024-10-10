Эллисон проведёт матч за «Барыс» после списка отказов, защитник Грант дебютирует в сезоне

Сегодня, 10 октября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны составы команд.

За «Барыс» сыграет нападающий Уэйд Эллисон, который 3 октября 2024 года был помещён в список отказов казахстанской команды. Кроме того, дебютную встречу в сезоне проведёт защитник астанинского клуба Алекс Грант.

Состав «Барыса»:

Фото: «Барыс»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

«Барыс» после 14 матчей имеет в активе пять очков и занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Авангард» с 11 очками – на 10-й строчке таблицы Востока.