Эллисон проведёт матч за «Барыс» после списка отказов, защитник Грант дебютирует в сезоне

Сегодня, 10 октября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.
Стали известны составы команд.
За «Барыс» сыграет нападающий Уэйд Эллисон, который 3 октября 2024 года был помещён в список отказов казахстанской команды. Кроме того, дебютную встречу в сезоне проведёт защитник астанинского клуба Алекс Грант.
Состав «Барыса»:
Фото: «Барыс»
Состав «Авангарда»:
Фото: ХК «Авангард»
«Барыс» после 14 матчей имеет в активе пять очков и занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Авангард» с 11 очками – на 10-й строчке таблицы Востока.