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Суд выселил экс-хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова из квартиры из-за долгов по кредитам

Суд выселил экс-хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова из квартиры из-за долгов по кредитам
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Ново-Савиновский суд Казани частично удовлетворил требования истца и признал экс-хоккеиста «Ак Барса» Артёма Лукоянова утратившим право пользования жилплощадью. Причина — долги по кредитам. В отношении должника возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу суда.

Истцом выступил Роман Косяченко, а ответчиком — сам Лукоянов, его супруга и двое детей. Как выяснило издание, Косяченко часто фигурирует в качестве истца в подобных судебных процессах. По предварительным данным, он даёт людям деньги взаймы либо скупает долги у граждан и иных кредиторов, а позднее занимается их взысканием.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков. Всего Лукоянов провёл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

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