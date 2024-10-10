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Плющев: пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону

Плющев: пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре санкт-петербургского СКА в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Видимо, тренерскому штабу пока не хватило времени, чтобы собрать из всех новичков единый коллектив. И вообще в СКА происходят какие-то неординарные вещи. Игроки отказываются от своих контрактов, селекционная работа ведётся по ходу сезона. Эта обстановка добавляет нервозности многим хоккеистам. Так что я не могу сказать, что СКА стабилизировался.

Пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону, имел стабильный состав», — цитирует Плющева Metaratings.

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