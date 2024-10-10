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Призёр Олимпиады: Кучеров как никто читает на два-три шага вперёд, всегда прогрессирует

Призёр Олимпиады: Кучеров как никто читает на два-три шага вперёд, всегда прогрессирует
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий пяти клубов НХЛ Сергей Самсонов поделился ожиданиями от игры российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в новом сезоне НХЛ.

«На самом деле нет опасения, что Кучеров не может выйти за счёт своих индивидуальных позиций на следующий уровень в лиге. За ним очень приятно следить, интересно наблюдать, он как никто читает на два-три шага вперёд. Он никогда не останавливается, прогрессирует», — приводит слова Самсонова ТАСС.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» первый матч нового сезона проведёт на выезде с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 12 октября и начнётся в 2:00 мск.

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