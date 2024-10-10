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«Увижу — будет очень жёстко». Куляш рассказал, что запрещает хоккеистам «Капитана»

«Увижу — будет очень жёстко». Куляш рассказал, что запрещает хоккеистам «Капитана»
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Тренер молодёжного клуба «Капитан» Денис Куляш рассказал о главных запретах в клубе.

«Я категорически против жевательного табака. Я видел много спортсменов, которые пихают эту гадость. Они думают, что они деловые и крутые. Лучше отложить эти деньги и купить маме цветы. Это я своим пацанам сейчас говорю.

Если увижу, будет очень жёстко. Для их же счастья я этого ещё не видел. Должен быть везде порядок. Я не собираюсь бегать за кем-то и смотреть. Если надо, они сами попадутся. Тема алкоголя тоже закрыта, мы её не касаемся, да и в команде есть несовершеннолетние. Надо ценить своё время и выбрать алкоголь или хоккей», — приводит слова Куляша Legalbet.

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