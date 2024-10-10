Карнаухов — о победе в честь Михайлова: портить праздник для легенды ЦСКА было нельзя
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в игре, посвящённой 80-летию Бориса Михайлова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5) 2:0 Фатеев – 59:15 (en)
— После двух жёстких разгромов как команда готовилась к следующей игре?
— Готовилась серьёзно. Принципиальная игра у нас была с «Салаватом». Принципиально было выиграть матч, посвящённый 80-летию Бориса Петровича Михайлова. Портить праздник для такой легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя. Поэтому мы сделали всё, чтобы победить. Ну и, конечно, было большое желание реабилитироваться за предыдущие игры. День рождения Бориса Петровича и желание прервать неудачную серию серьёзно повлияли на наш настрой, — цитируют Карнаухова «Известия».
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