Андрей Коваленко высказался об отправке его сына Николая в фарм-клуб «Колорадо»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал решение «Колорадо Эвеланш» отправить его сына Николая в АХЛ.

«С Николаем часто созванивались, лагерь прошёл неплохо, сын набрал свои первые очки в НХЛ. Понятно, что «Колорадо» — один из фаворитов лиги, недавний обладатель Кубка Стэнли, конкуренция там очень серьёзная. Что ж, тем более интересен этот вызов.

Временно Николай был переведён в фарм-клуб — в основной команде шла расчистка ведомости под потолок зарплат. Судя по оценкам тренеров «Колорадо», сын начнёт именно в НХЛ и свой шанс в ближайшее время обязательно получит», — приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.ru.

Николай Коваленко принял участие в сегодняшнем матче с «Вегасом» (5:8). Россиянин провёл на площадке 14 минут и 57 секунд, не отметился результативными действиями и записал на свой счёт отрицательный показатель полезности «-1».