Источник: Шестёркин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «синерубашечников». Об этом сообщает RG.org со ссылкой на источник.

«Он знает, что «Рейнджерс» нуждаются в нём. Шестёркин не только хочет, чтобы ему платили как самому высокооплачиваемому вратарю, но и как самому высокооплачиваемому игроку «Рейнджерс». Прямо сейчас у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артёма Панарина установлен кэпхит в размере $ 11,6 млн. Шестёркин хочет большего», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, россиянин хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год.