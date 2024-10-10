«Не знаю, как отреагирует Ротенберг, он своеобразный». Каменский — о шутке «Трактора»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил шутку «Трактора» об отсутствии поздравлений. Челябинцы обыграли «Адмирал» (2:0) и одержали пятую победу кряду. В раздевалке на майке манекена была надпись: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация». Это отсылка к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, возмутившегося тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.

«Шутка хоккеистов «Трактора» после игры? Не знаю, как отреагирует Роман Борисович. Он человек своеобразный, не могу за него сказать», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».