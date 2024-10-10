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Стали известны звенья «Вашингтона» в преддверии первого матча нового сезона НХЛ

Стали известны звенья «Вашингтона» в преддверии первого матча нового сезона НХЛ
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Североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х представил звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии первого матча в новом сезоне НХЛ.

Овечкин — Строум — Манджапане;
Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;
Врана/Милано — Лапьер — Протас;
Дьюхейм — Дауд — Рэддиш;

Чикран — Карлсон;
Фехервари — Рой;
Сандин — ван Римсдайк;
Алексеев — Макилрат;

Линдгрен, Милнер.

Напомним, первая игра нового сезона у «Вашингтона» состоится в ночь на 13 октября. В домашнем матче «столичные» примут «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одного матча у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив серию со счётом 0-4.

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