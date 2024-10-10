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Хоккейный агент Дементьев оценил решение «Сиэтла» пригласить женщину в тренерский штаб

Хоккейный агент Дементьев оценил решение «Сиэтла» пригласить женщину в тренерский штаб
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Известный агент Алексей Дементьев прокомментировал решение «Сиэтл Кракен» пригласить Джессику Кэмпбелл помощницей главного тренера.

«У меня только положительные оценки присутствия женщины в тренерском штабе команды НХЛ, потому что Джессика Кэмпбелл — это великолепная спортсменка в прошлом, и она действительно знает, что делать. Я видел её в игре, в работе. Здесь вопрос намного шире. Национальная хоккейная лига также ещё достаточно серьёзно развивает женский хоккей. Это огромная часть бизнеса в Северной Америке. Поэтому тренеры, обладающие опытом и знающие систему работы в НХЛ, будут нужны в женском хоккее. Сделан очень грамотный и правильный шаг, который я полностью поддерживаю», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.

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