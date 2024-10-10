Экс-форвард НХЛ рассказал, сколько ещё лет «Флорида» сможет претендовать на Кубок Стэнли

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий пяти клубов НХЛ Сергей Самсонов рассказал о будущем «Флориды Пантерз» после победы в Кубке Стэнли — 2024.

«Думаю, нельзя от «Флориды» сразу ждать того, что она будет продвигаться в таблице. Но есть Сергей Бобровский, Мэттью Ткачук и Александр Барков и достаточно других людей, которые могут вытащить команду. На мой взгляд, «Флориде» главное зайти в плей-офф. Мне кажется, её окно для выигрыша кубка не закроется в этом году. Оно ещё будет работать от двух до пяти лет», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, 9 октября, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.