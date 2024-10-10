«Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Авангард»

В Астане, Казахстан закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

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На 15-й минуте стартового игрового отрезка Даниил Апальков с передач Натана Больё и Антона Бурдасова открыл счёт во встрече.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

«Сухой» матч на свой счёт записал голкипер казахстанского клуба Никита Бояркин.

Таким образом, «Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений. Омский «Авангард» до сих пор ни разу не побеждал в гостевых матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.