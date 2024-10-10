«Торпедо» одержало шестую победу подряд, одолев «Металлург» в игре с девятью шайбами

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.
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На второй минуте первого периода Михаил Абрамов с передачи Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. В середине периода Артём Мисников с передачи Евгения Свечникова удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Павел Акользин с передачи Валерия Орехова размочил счёт во встрече. На 15-й минуте Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:1.
На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Маркуса Филлипса и Никиты Артамонова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Бориса Осиповича и Дмитрия Силантьева сделал счёт 2:4. На 19-й минуте периода Максим Летунов с передачи Никиты Артамонова вновь увеличил отрыв «Торпедо» до трёх шайб.
В начале третьего периода Дмитрий Моисеев с передачи Валерия Орехова забросил третью шайбу «Металлурга» в игре. Спустя полторы минуты Владислав Ерёменко с передачи Александра Петунина сократил отставание хозяев до минимума.
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