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Металлург — Торпедо, результат матча 10 октября 2024, счёт 4:5, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» одержало шестую победу подряд, одолев «Металлург» в игре с девятью шайбами
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В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов (Кагарлицкий) – 01:24 (5x5)     0:2 Мисников (Свечников) – 10:57 (5x5)     1:2 Акользин (Орехов) – 12:31 (5x5)     1:3 Артамонов (Летунов) – 14:45 (5x5)     1:4 Фирстов (Филлипс, Артамонов) – 33:47 (5x5)     2:4 Гераськин (Осипович, Силантьев) – 34:33 (5x5)     2:5 Летунов (Артамонов) – 38:08 (5x5)     3:5 Моисеев (Орехов) – 42:32 (5x5)     4:5 Ерёменко (Петунин) – 44:02 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Михаил Абрамов с передачи Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. В середине периода Артём Мисников с передачи Евгения Свечникова удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Павел Акользин с передачи Валерия Орехова размочил счёт во встрече. На 15-й минуте Никита Артамонов с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:1.

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов с передач Маркуса Филлипса и Никиты Артамонова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Бориса Осиповича и Дмитрия Силантьева сделал счёт 2:4. На 19-й минуте периода Максим Летунов с передачи Никиты Артамонова вновь увеличил отрыв «Торпедо» до трёх шайб.

В начале третьего периода Дмитрий Моисеев с передачи Валерия Орехова забросил третью шайбу «Металлурга» в игре. Спустя полторы минуты Владислав Ерёменко с передачи Александра Петунина сократил отставание хозяев до минимума.

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