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Ротенберг: у СКА и сейчас немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии

Ротенберг: у СКА и сейчас немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о влиянии политической ситуации на спорт и армейский клуб в частности.

— В спорте стало слишком много политики, и это мешает бизнесу. Отражается ли этот фактор на бизнесе клуба СКА?
— К счастью, мы этого почти не ощущаем, поскольку в основном работаем в России. Но сейчас стало тяжелее развивать наш бренд, например, в Финляндии. Несколько лет назад были специальные туры из Хельсинки на поезде «Аллегро» на наши матчи. Причём речь не только об играх с «Йокеритом», а о любых матчах СКА. У нас и сейчас немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии и других странах. Получается, что любители хоккея стали заложниками этой ситуации — их отрезали от КХЛ, ни о чём не спрашивая. Пострадал и «Йокерит» — пару лет назад он был клубом высочайшего уровня, по сути, базовой командой для сборной Финляндии. А теперь выступает во второй финской лиге. Вот это негативные последствия присутствия политики в спорте. «Йокерит» и наших финских болельщиков очень жаль, но бизнеса СКА всё это почти не коснулось, — цитирует Ротенберга «Бизнес журнал».

СКА после 13 матчей набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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