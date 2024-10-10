Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, нападающий СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей.

Лидеры по матчам в КХЛ:

1001 – Евгений Бирюков;

999 – Вадим Шипачёв;

972 – Илья Каблуков;

900 – Сергей Плотников.

СКА после 13 матчей набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.