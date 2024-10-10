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Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей

Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
0 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, нападающий СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей.

Лидеры по матчам в КХЛ:
1001 – Евгений Бирюков;
999 – Вадим Шипачёв;
972 – Илья Каблуков;
900 – Сергей Плотников.

СКА после 13 матчей набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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