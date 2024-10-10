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«Не смогли вскрыть». Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Барыса»

«Не смогли вскрыть». Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Барыса»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал минимальное гостевое поражение от «Барыса» со счётом 0:1.

«Хорошо начали игру, много владели шайбой в чужой зоне, несколько 100-процентных шансов у нас было, но выручил вратарь. В третьем периоде «Барыс» сыграл самоотверженно, много бросков заблокировал, штанга была, однако не смогли подобрать ключ. Нас подвела реализация, моментов было достаточно.

Говорили уже после игры, что три броска в створ за третий период – это недостаточно. Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано, была вязкая игра «Барыса» в обороне, не смогли вскрыть», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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