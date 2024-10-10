Ротенберг взял запрос на помеху вратарю после гола «Динамо», шайбу в ворота СКА засчитали

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт первый период, счёт – 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине первой двадцатиминутки нападающий минского клуба Николя Мелош открыл счёт во встрече.

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После заброшенной шайбы «Динамо» тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом взял запрос на помеху голкиперу перед взятием ворот. Арбитры встречи после видеопросмотра гол засчитали и выписали две минуты штрафа армейскому клубу за задержку игры.