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Ротенберг взял запрос на помеху вратарю после гола «Динамо», шайбу в ворота СКА засчитали

Ротенберг взял запрос на помеху вратарю после гола «Динамо», шайбу в ворота СКА засчитали
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт первый период, счёт – 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
0 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)    

В середине первой двадцатиминутки нападающий минского клуба Николя Мелош открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После заброшенной шайбы «Динамо» тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом взял запрос на помеху голкиперу перед взятием ворот. Арбитры встречи после видеопросмотра гол засчитали и выписали две минуты штрафа армейскому клубу за задержку игры.

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