Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Начало немного давить». Звягин — об игре «Авангарда» в третьем периоде матча с «Барысом»

«Начало немного давить». Звягин — об игре «Авангарда» в третьем периоде матча с «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру омского клуба в третьем периоде матча с «Барысом» (0:1).

«Да, третий период не получился у нас таким, каким мы хотели его видеть. Большинство началось с неточного паса, и после этого никак не могли наладить. В плане настроя… Я так скажу, что был сумасшедший настрой в начале и здорово очень начали, а к третьему периоду, может быть, начало давить немного, что не можем забить. Просили ребят идти под ворота, использовать каждую возможность, не играть по периметру. Были эмоции на скамейке. Нужно смотреть по видео, что именно нам помешало больше создать в третьем периоде и вытащить игру.

Над вбрасываниями у нас работает тренер специально. Саша Яремчук не так много играет на вбрасываниях, потому что не так давно занял эту позицию. Наверное, всем известно, что «Барыс» хорош на вбрасываниях, особенно Маклауд», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Не смогли вскрыть». Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android