«Начало немного давить». Звягин — об игре «Авангарда» в третьем периоде матча с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру омского клуба в третьем периоде матча с «Барысом» (0:1).

«Да, третий период не получился у нас таким, каким мы хотели его видеть. Большинство началось с неточного паса, и после этого никак не могли наладить. В плане настроя… Я так скажу, что был сумасшедший настрой в начале и здорово очень начали, а к третьему периоду, может быть, начало давить немного, что не можем забить. Просили ребят идти под ворота, использовать каждую возможность, не играть по периметру. Были эмоции на скамейке. Нужно смотреть по видео, что именно нам помешало больше создать в третьем периоде и вытащить игру.

Над вбрасываниями у нас работает тренер специально. Саша Яремчук не так много играет на вбрасываниях, потому что не так давно занял эту позицию. Наверное, всем известно, что «Барыс» хорош на вбрасываниях, особенно Маклауд», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.