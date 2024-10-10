«Не ко мне вопрос». Звягин отреагировал на расставание «Авангарда» с Николишиным

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Барыса» (0:1) прокомментировал уход нападающего Ивана Николишина.

«Расставание с Иваном Николишиным – это не ко мне вопрос. Это вопрос к менеджменту, больше ничего прокомментировать не могу. После изменений в руководстве «Авангарда» ничего не меняется в тренировочном процессе, потому что Антон Курьянов полностью выполнял функции ассистента тренера и до этого, тут ничего не изменилось», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс» на спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.