Звягин – о предстоящем матче «Авангарда» с чемпионом КХЛ: будем выходить на победу
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Барыса» (0:1) поделился ожиданиями от следующего гостевого матча омичей с «Металлургом».
«Если посмотреть наше расписание, то слабых соперников нет. И до этого мы играли с топ-соперниками. Будем готовиться к следующему матчу, играем с чемпионом, надеюсь, здесь дополнительной мотивации не нужно. Будем готовить ребят и выходить на победу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, встреча Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Авангард» пройдёт 12 октября на льду уральского клуба и начнётся в 14:40 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
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