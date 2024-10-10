Звягин – о предстоящем матче «Авангарда» с чемпионом КХЛ: будем выходить на победу

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Барыса» (0:1) поделился ожиданиями от следующего гостевого матча омичей с «Металлургом».

«Если посмотреть наше расписание, то слабых соперников нет. И до этого мы играли с топ-соперниками. Будем готовиться к следующему матчу, играем с чемпионом, надеюсь, здесь дополнительной мотивации не нужно. Будем готовить ребят и выходить на победу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, встреча Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Авангард» пройдёт 12 октября на льду уральского клуба и начнётся в 14:40 мск.