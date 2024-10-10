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«Сочи» поднял под своды арены свитер нападающего Юрия Александрова

«Сочи» поднял под своды арены свитер нападающего Юрия Александрова
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Идёт второй период, счёт – 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2-й период
2 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Чехович) – 03:52 (5x5)     0:2 Бучельников (Барак, Чехович) – 11:07 (5x5)     1:2 Рассказов (Тянулин, Чебыкин) – 30:17 (5x5)     2:2 Попов (Тянулин, Федотов) – 35:13 (5x4)    

Сегодня, 10 октября, ХК «Сочи» празднует 10-летний юбилей. Рекордсмен по числу матчей за «Сочи» (321) Юрий Александров подписал с южанами контракт на один день.

Перед началом игры с «Витязем» «Сочи» поднял под своды арены свитер Юрия Александрова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 36-летний Александров, кроме «Сочи», выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». За 714 встреч Александров забросил 50 шайб и отдал 130 результативных передач, набрав в общей сложности 180 очков с показателем полезности «+77». Последний раз Александров играл в КХЛ 26 февраля 2023 года.

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