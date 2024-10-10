«Сочи» поднял под своды арены свитер нападающего Юрия Александрова

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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Идёт второй период, счёт – 2:0 в пользу гостей.

Сегодня, 10 октября, ХК «Сочи» празднует 10-летний юбилей. Рекордсмен по числу матчей за «Сочи» (321) Юрий Александров подписал с южанами контракт на один день.

Перед началом игры с «Витязем» «Сочи» поднял под своды арены свитер Юрия Александрова.

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Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 36-летний Александров, кроме «Сочи», выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». За 714 встреч Александров забросил 50 шайб и отдал 130 результативных передач, набрав в общей сложности 180 очков с показателем полезности «+77». Последний раз Александров играл в КХЛ 26 февраля 2023 года.