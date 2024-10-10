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Вячеслав Буцаев прокомментировал первую за шесть матчей победу «Барыса»

Вячеслав Буцаев прокомментировал первую за шесть матчей победу «Барыса»
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал победную встречу с «Авангардом» (1:0).

«Тяжёлая игра. Могу сказать только слова благодарности ребятам, проявили характер, показали, что он у них есть. Никого индивидуально выделять не буду, была именно индивидуальная победа. Ошибки были, но они нивелировались за счёт самоотдачи и работы. Очень порадовало, что не было безразличных», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений. Омский «Авангард» до сих пор ни разу не побеждал в гостевых матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

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