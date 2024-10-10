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Буцаев рассказал о ситуации с Эллисоном и Де Лео. Ранее оба прошли через список отказов

Буцаев рассказал о ситуации с Эллисоном и Де Лео. Ранее оба прошли через список отказов
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев после победной встречи с «Авангардом» (1:0) рассказал о ситуации с нападающими Уэйдом Эллисоном и Чейзом Де Лео, которые прошли через список отказов 3 октября.

«Эллисон сыграл всего несколько смен, потом получил травму и не смог доиграть матч. Что Эллисон, что Де Лео являются игроками нашей команды на сегодняшний момент, мы исходим из этого. Что будет дальше – будем смотреть», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений. Омский «Авангард» до сих пор ни разу не побеждал в гостевых матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

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