«Понимали, что нужно что-то менять в нашей организации». Буцаев – о трансферах «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев после победного домашнего матча с «Авангардом» (1:0) рассказал о последних трансферах казахстанского клуба.

«Трансферы последнего времени (Хохлов, Сетдиков, Бочаров) – это совместное решение. Мы прекрасно понимали, что нам нужно усиление, что нужно что-то менять в нашей организации. Из ребят, которые были на рынке, мы выбрали тех, кто нам был нужен. У нас было много обсуждений, много анализа. Грант неслучайно появился в «Барысе», это человек, который лидер на льду и в раздевалке. Такие люди нам нужны», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.