Буцаев: Николишин должен был сыграть за «Барыс» с «Авангардом», но есть моменты

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев после победного домашнего матча с «Авангардом» (1:0) заявил, что в игре мог принять участие нападающий Иван Николишин, который пополнил казахстанский клуб после обмена с «ястребами».

«Планировали, что Николишин должен был сыграть уже сегодня, но есть технические моменты, которые не от нас зависят. Как только всё будет улажено, то он сразу выйдет на лёд. Хохлов уже играл за «Барыс» на выезде, сегодня мы выбрали другой состав. Играть должны сильнейшие», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Барыс» прервал пятиматчевую серию поражений.