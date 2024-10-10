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СКА нанёс один бросок по воротам минского «Динамо» во втором периоде и пропустил дважды

СКА нанёс один бросок по воротам минского «Динамо» во втором периоде и пропустил дважды
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». После окончания второго периода счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    

Команда Романа Ротенберга во втором периоде встречи нанесла всего один бросок по воротам. Белорусский клуб при этом нанёс 20 бросков в створ ворот СКА и забросил две шайбы — отличились Илья Усов и Вадим Шипачёв.

Единственный бросок у СКА во втором периоде нанёс нападающий Евгений Кузнецов на 18-й минуте периода.

В следующем матче СКА примет на своём льду «Автомобилист».

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