СКА нанёс один бросок по воротам минского «Динамо» во втором периоде и пропустил дважды

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». После окончания второго периода счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Романа Ротенберга во втором периоде встречи нанесла всего один бросок по воротам. Белорусский клуб при этом нанёс 20 бросков в створ ворот СКА и забросил две шайбы — отличились Илья Усов и Вадим Шипачёв.

Единственный бросок у СКА во втором периоде нанёс нападающий Евгений Кузнецов на 18-й минуте периода.

В следующем матче СКА примет на своём льду «Автомобилист».