Разин: статистика у «Металлурга» ужасающая, столько играть в атаке и проиграть…

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Торпедо» (4:5).

«Игра доставила удовольствие зрителям. Если можно поменять правила, чтобы, как в фигурном катании, давали баллы за артистизм, или, как в ММА, за лучший бой бонусы дают, или, как в велосипедном спорте, за промежуточные этапы очки начисляют, то я считаю, что мы сегодня заслужили очёчко за волю к победе.

Статистика ужасающая. Играть 25 минут в чужой зоне, сделать 108 бросков, из которых 51 – в створ и проиграть игру… Совершали глупейшие ошибки. Забивали сами себе. С «Торпедо» ещё с прошлого сезона у нас аномальные игры. Четыре штанги сегодня, фарт был не на нашей стороне. Моментов было много в большинстве, но у «Торпедо» очень хорошее меньшинство. 34 заблокированных броска со стороны «Торпедо» из 108 наших бросков – это нормальная статистика. И мы хорошо бросали, и соперник самоотверженно играл. По быстроте мы были лучше, но в хоккее побеждает не тот, кто быстрее, а кто больше голов забивает», — цитирует Разина сайт КХЛ.