Вадим Шипачёв впервые забил за минское «Динамо», в Санкт-Петербурге — в ворота СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». После окончания второго периода счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Третью шайбу белорусского клуба во встрече забросил нападающий Вадим Шипачёв в своём 999-м матче в КХЛ. Данная шайба — первая для Шипачёва в составе «зубров».

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В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с ЦСКА. Встреча состоится 15 октября и начнётся в 19:10 мск.