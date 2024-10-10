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Вадим Шипачёв впервые забил за минское «Динамо», в Санкт-Петербурге — в ворота СКА

Вадим Шипачёв впервые забил за минское «Динамо», в Санкт-Петербурге — в ворота СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». После окончания второго периода счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    

Третью шайбу белорусского клуба во встрече забросил нападающий Вадим Шипачёв в своём 999-м матче в КХЛ. Данная шайба — первая для Шипачёва в составе «зубров».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с ЦСКА. Встреча состоится 15 октября и начнётся в 19:10 мск.

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