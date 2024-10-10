Ротенберг после трёх пропущенных шайб СКА от «Динамо» заменил вратаря, у Заврагина — дебют

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт третий период, счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после окончания второго периода сменил вратаря. Вместо Артемия Плешкова в игру с начала третьей двадцатиминутки вступил голкипер Егор Заврагин. Эта встреча стала дебютной для Заврагина в составе клуба с берегов Невы. Напомним, Егор Заврагин вернулся из «Сочи», где находился на правах аренды, 9 октября 2024 года.