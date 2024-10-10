Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг после трёх пропущенных шайб СКА от «Динамо» заменил вратаря, у Заврагина — дебют

Ротенберг после трёх пропущенных шайб СКА от «Динамо» заменил вратаря, у Заврагина — дебют
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Идёт третий период, счёт – 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после окончания второго периода сменил вратаря. Вместо Артемия Плешкова в игру с начала третьей двадцатиминутки вступил голкипер Егор Заврагин. Эта встреча стала дебютной для Заврагина в составе клуба с берегов Невы. Напомним, Егор Заврагин вернулся из «Сочи», где находился на правах аренды, 9 октября 2024 года.

Материалы по теме
СКА нанёс один бросок по воротам минского «Динамо» во втором периоде и пропустил дважды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android