Ларионов: «Торпедо» старается играть так, чтобы оставить часть игры в сердцах болельщиков

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Металлургом» (5:4).

«Выражаясь мягко, непростой матч, который вышел из-под контроля. С другой стороны, проявили характер и стержень. Гордимся ребятами, которые сумели выстоять в непростой ситуации. Есть момент, который надо подчистить – игровая дисциплина. Но мы не можем контролировать то, что должны контролировать другие люди. Перед игрой было сказано, что надо сыграть грамотно в обороне и кусаче – в атаке.

Команда растёт и обрастает мышцами и характером. Радует, что в таких матчах проявляются те компоненты игры и характера, которые необходимы в течение сезона и особенно в плей-офф. 34 блокированных броска от игроков «Торпедо» – это их заслуга. Они ловили шайбы, не жалея себя. Мы стараемся играть так, чтобы оставить часть нашей игры в сердцах болельщиков. Но всегда есть потенциал», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.