«Автомобилист» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.
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На девятой минуте первого периода Руслан Исхаков с передачи Ивана Дроздова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.
На пятой минуте второго периода Степан Хрипунов с передачи Юрия Журавлёва вывел гостей вперёд. В середине двадцатиминутки Никита Нестеров с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова сделал счёт 2:2.
В середине третьего периода Иван Дроздов с передачи Кристиана Яроша вновь вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты в третий раз восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались гости.
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