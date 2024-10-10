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ЦСКА — Автомобилист, результат матча 10 октября 2024, счет 3:4 Б, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Исхаков (Дроздов) – 08:41 (5x5)     1:1 Мэйсек (Голышев, Да Коста) – 18:19 (5x4)     1:2 Хрипунов (Журавлёв) – 24:17 (5x5)     2:2 Нестеров (Окулов, Карнаухов) – 30:17 (5x4)     3:2 Дроздов (Ярош) – 49:59 (5x4)     3:3 Голышев (Мэйсек, Да Коста) – 53:50 (5x5)     3:4 Мэйсек – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Руслан Исхаков с передачи Ивана Дроздова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Степан Хрипунов с передачи Юрия Журавлёва вывел гостей вперёд. В середине двадцатиминутки Никита Нестеров с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова сделал счёт 2:2.

В середине третьего периода Иван Дроздов с передачи Кристиана Яроша вновь вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты в третий раз восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости.

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