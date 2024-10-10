«Салават Юлаев» уверенно победил «Спартак», забросив пять шайб

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

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На второй минуте первого периода Джош Ливо с передачи Александра Шарова открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Михаил Мальцев восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Деннис Ян с передач Григория Панина и Артёма Набиева вновь вывел гостей вперёд. Спустя минуту Александр Хмелевски с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Джош Ливо с передач Данила Алалыкина и Александра Шарова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Александра Пашина и Андрея Миронова сделал счёт 2:5.