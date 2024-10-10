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Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Спартак — Салават Юлаев, результат матча 10 октября 2024, счёт 2:5, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» уверенно победил «Спартак», забросив пять шайб
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Шаров) – 01:19 (5x5)     1:1 Мальцев – 02:59 (5x5)     1:2 Ян (Панин, Набиев) – 37:36 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 38:49 (5x5)     1:4 Ливо (Алалыкин, Шаров) – 41:09 (5x5)     1:5 Хмелевски (Тодд) – 47:01 (5x5)     2:5 Локтионов (Пашин, Миронов) – 54:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Джош Ливо с передачи Александра Шарова открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Михаил Мальцев восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Деннис Ян с передач Григория Панина и Артёма Набиева вновь вывел гостей вперёд. Спустя минуту Александр Хмелевски с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Джош Ливо с передач Данила Алалыкина и Александра Шарова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Александра Пашина и Андрея Миронова сделал счёт 2:5.

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