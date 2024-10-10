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СКА – Динамо Мн, результат матча 10 октября 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» победило в гостях СКА, прервав серию поражений
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Николя Мелош открыл счёт во встрече.

В середине второго периода Илья Усов с передачи Сергея Кузнецова удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:0.

На пятой минуте третьего периода Евгений Кузнецов с передач Александра Никишина и Тони Деанджело размочил счёт в игре. В середине третьего периода Илья Усов с передач Виталия Пинчука и Егора Борикова упрочил лидерство «Динамо», оформив дубль. На 14-й минуте периода Александр Никишин сделал счёт 2:4.

Минчане прервали серию поражений из трёх матчей подряд.

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