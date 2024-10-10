Минское «Динамо» победило в гостях СКА, прервав серию поражений

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 11-й минуте первого периода Николя Мелош открыл счёт во встрече.
В середине второго периода Илья Усов с передачи Сергея Кузнецова удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:0.
На пятой минуте третьего периода Евгений Кузнецов с передач Александра Никишина и Тони Деанджело размочил счёт в игре. В середине третьего периода Илья Усов с передач Виталия Пинчука и Егора Борикова упрочил лидерство «Динамо», оформив дубль. На 14-й минуте периода Александр Никишин сделал счёт 2:4.
Минчане прервали серию поражений из трёх матчей подряд.
- 10 октября 2024
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:16
-
20:01
-
19:51
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
18:48
-
18:32
-
18:16
-
18:00
-
17:46
-
17:33
-
17:17
-
17:00
-
16:43
-
16:25