Минское «Динамо» победило в гостях СКА, прервав серию поражений

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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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На 11-й минуте первого периода Николя Мелош открыл счёт во встрече.

В середине второго периода Илья Усов с передачи Сергея Кузнецова удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Александра Волкова сделал счёт 3:0.

На пятой минуте третьего периода Евгений Кузнецов с передач Александра Никишина и Тони Деанджело размочил счёт в игре. В середине третьего периода Илья Усов с передач Виталия Пинчука и Егора Борикова упрочил лидерство «Динамо», оформив дубль. На 14-й минуте периода Александр Никишин сделал счёт 2:4.

Минчане прервали серию поражений из трёх матчей подряд.