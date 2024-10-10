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«Витязь» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Сочи» в овертайме

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

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На четвёртой минуте первого периода Дерек Барак с передачи Ивана Чеховича открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Дмитрий Бучельников с передач Дерека Барака и Ивана Чеховича удвоил преимущество гостей.

На 11-й минуте второго периода Кирилл Рассказов с передач Артура Тянулина и Николая Чебыкина размочил счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Попов с передач Артура Тянулина и Максима Федотова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу отпраздновали гости.