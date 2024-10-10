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Сочи – Витязь, результат матча 10 октября 2024, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Витязь» упустил преимущество в две шайбы, но победил «Сочи» в овертайме
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Чехович) – 03:52 (5x5)     0:2 Бучельников (Барак, Чехович) – 11:07 (5x5)     1:2 Рассказов (Тянулин, Чебыкин) – 30:17 (5x5)     2:2 Попов (Тянулин, Федотов) – 35:13 (5x4)     2:3 Барак (Чехович) – 61:29 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Дерек Барак с передачи Ивана Чеховича открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Дмитрий Бучельников с передач Дерека Барака и Ивана Чеховича удвоил преимущество гостей.

На 11-й минуте второго периода Кирилл Рассказов с передач Артура Тянулина и Николая Чебыкина размочил счёт во встрече. На 16-й минуте периода Сергей Попов с передач Артура Тянулина и Максима Федотова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу отпраздновали гости.

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