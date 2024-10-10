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НХЛ перенесла игру «Тампа» — «Каролина» из-за последствий урагана «Милтон»

НХЛ перенесла игру «Тампа» — «Каролина» из-за последствий урагана «Милтон»
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе даты матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» из-за последствий урагана «Милтон». Напомним, встреча должна была состояться 13 октября на льду «молний».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перенесён
Каролина Харрикейнз
Роли

Новая дата вышеуказанного матча будет сообщена лигой дополнительно.

Напомним, «Тампа‑Бэй Лайтнинг» ещё в понедельник покинула штат Флорида из‑за надвигающегося урагана «Милтон». Сообщалось, что игрокам разрешили взять с собой в Северную Каролину семьи и домашних животных.

Отметим, что ближайшая встреча этих команд будет сыграна на льду «Каролины Харрикейнз» 12 октября, в 2:00 мск. Это первый матч для команд в новом сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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