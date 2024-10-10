НХЛ перенесла игру «Тампа» — «Каролина» из-за последствий урагана «Милтон»

Национальная хоккейная лига объявила о переносе даты матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» из-за последствий урагана «Милтон». Напомним, встреча должна была состояться 13 октября на льду «молний».

Новая дата вышеуказанного матча будет сообщена лигой дополнительно.

Напомним, «Тампа‑Бэй Лайтнинг» ещё в понедельник покинула штат Флорида из‑за надвигающегося урагана «Милтон». Сообщалось, что игрокам разрешили взять с собой в Северную Каролину семьи и домашних животных.

Отметим, что ближайшая встреча этих команд будет сыграна на льду «Каролины Харрикейнз» 12 октября, в 2:00 мск. Это первый матч для команд в новом сезоне.