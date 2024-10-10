Мамин раздавал автографы, Да Коста обыгрывал Гамзина. Фото с матча ЦСКА — «Автомобилист»

10 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:3Б в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На девятой минуте первого периода Руслан Исхаков с передачи Ивана Дроздова открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Степан Хрипунов с передачи Юрия Журавлёва вывел гостей вперёд. В середине двадцатиминутки Никита Нестеров с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова сделал счёт 2:2.

В середине третьего периода Иван Дроздов с передачи Кристиана Яроша вновь вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты в третий раз восстановил равенство в счёте. Победа «Автомобилиста» определилась в серии буллитов.