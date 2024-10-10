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Евгений Малкин опубликовал совместное фото с Рафаэлем Надалем

Евгений Малкин опубликовал совместное фото с Рафаэлем Надалем
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал совместное архивное фото с легендой тенниса Рафаэлем Надалем.

Фото: Страница Малкина в соцсети

Напомним, сегодня, 10 октября, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры после финальной части Кубка Дэвиса, которая состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

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