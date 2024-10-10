Шипачёв забросил 250-ю шайбу в регулярках КХЛ, до рекорда Мозякина по очкам — четыре балла

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Третью шайбу белорусского клуба во встрече забросил нападающий Вадим Шипачёв в своём 999-м матче в КХЛ. Данная шайба — первая для Шипачёва в составе «зубров».

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Как сообщает пресс-служба «Динамо», форвард забросил свою 250-ю шайбу в регулярках Континентальной хоккейной лиги. После этой шайбы 37-летний нападающий приблизил себя к бомбардирскому рекорду Сергея Мозякина. Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги, у которого 928 (419+509) баллов в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф – 924 (290+634) очка в 999 встречах.