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Николай Заварухин оценил победную встречу «Автомобилиста» с ЦСКА

Николай Заварухин оценил победную встречу «Автомобилиста» с ЦСКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с ЦСКА (4:3 Б).

— Понравилась динамичная игра в исполнении двух команд. Здорово, что забили в большинстве в первом периоде, ЦСКА в начале был более активным. Второй период контролировали игру, были хорошие моменты, но соперник сравнял счёт после наших удалений, неправильных действий. Здорово, что не бросили играть после пропущенной шайбы в меньшинстве, где был небольшой рикошет, ребята бились до конца и победили очень сильного соперника.

— Насколько важно впервые в сезоне победить вне пределов основного времени?
— Главное — победа над сильным соперником, она нужна была. Здорово, что не пропустили в овертайме, первые буллиты в этом году выиграли, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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