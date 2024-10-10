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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о домашнем поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о домашнем поражении от «Автомобилиста»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал домашнее поражение от «Автомобилиста» (3:4 Б).

— Первый период мы были лучше соперника, кроме гола в большинстве, у них ничего не было. Во втором периоде они грамотно накладывали смены на нас, смотрелись поинтереснее. В третьем периоде вышли вперёд, должны были довести игру до победного конца, но сами себе «привезли» гол. В буллитах удача была не на нашей стороне.

— Напряжённый отрезок был у вашей команды. Есть ли у ребят раскрепощённость после крупных поражений?
— Результат довлеет, не особо есть раскрепощённость, работаем над этим. Это преодолевается чередой побед, применяем психологические приёмы, но ребятам надо забивать, чтобы раскрепоститься. Где-то получается, где-то – нет.

— Не будет ли на выезде полегче в этом плане?
— С Минском и СКА? Неплохой вариант, если полегче будет, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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