«Он уже лучше, ходит». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о состоянии Глеба Кузьмина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победной встречи со «Спартаком» (5:2) рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина. Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Позднее хоккеист успешно перенёс операцию в Москве.

«Мы все съездили к нему, большое спасибо сотрудникам больницы, они за Глебом присматривают. Он уже лучше, ходит. Ему было нелегко через всё это пройти, но видно, что он возвращается прежним. Надеюсь, что Глеб скоро вернётся в Уфу и будет ближе с командой», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».