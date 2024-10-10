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СКА убрал из раздевалки надпись с фамилией голкипера Никиты Серебрякова

СКА убрал из раздевалки надпись с фамилией голкипера Никиты Серебрякова
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СКА убрал из раздевалки надпись с фамилией Никиты Серебрякова, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Место Серебрякова досталось Егору Заврагину, вернувшемуся из «Сочи», где он находился на правах аренды.

Сегодня, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Серебряков не попал в заявку на матч, наблюдая за игрой с трибун. Ранее в СМИ появлялась информация, что голкипер может перейти в ЦСКА.

Заврагин вышел на лёд в третьем периоде матча СКА с «Динамо», пропустив одну шайбу по итогам встречи.

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