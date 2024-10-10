«У некоторых корона на голове появилась». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Салавата»

Главный тренер «Спаратка» Алексей Жамнов рассказал о поражении от «Салавата Юлаева» (2:5) в Москве.

«В этом сезоне чуть другая ситуация, команда подняла планку, у неё есть свой уровень, и опускаться ниже — это неправильно. Я бы хотел извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. У некоторых, такое ощущение, или корона появилась, или самоуспокоенность. Мы это всё будем убирать, это хороший звонок для нас, нам надо всем посмотреть в зеркало на себя и сделать выводы. Я знаю, что мы это всё уберём и команда вернётся на тот уровень, который она показывала

Мы сегодня всё проиграли, на игре никого не было. Проиграли все столкновения, борьбу. Сегодня просто играли в другой хоккей, в который мы не просим играть наших хоккеистов», — цитирует Жамнова ТАСС.