Чирлидерши зажигали на льду, Жамнов хватался за голову. Фото яркой победы «Салавата»

10 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На второй минуте первого периода Джош Ливо с передачи Александра Шарова открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Михаил Мальцев восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Деннис Ян с передач Григория Панина и Артёма Набиева вновь вывел гостей вперёд. Спустя минуту Александр Хмелевски с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Джош Ливо с передач Данила Алалыкина и Александра Шарова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Александра Пашина и Андрея Миронова сделал счёт 2:5.