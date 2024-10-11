Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сибирь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чирлидерши зажигали на льду, Жамнов хватался за голову. Фото яркой победы «Салавата»

Чирлидерши зажигали на льду, Жамнов хватался за голову. Фото яркой победы «Салавата»
«Спартак» — «Салават Юлаев»
Аудио-версия:
Комментарии

10 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На второй минуте первого периода Джош Ливо с передачи Александра Шарова открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Михаил Мальцев восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Деннис Ян с передач Григория Панина и Артёма Набиева вновь вывел гостей вперёд. Спустя минуту Александр Хмелевски с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Джош Ливо с передач Данила Алалыкина и Александра Шарова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На восьмой минуте периода Александр Хмелевски довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Александра Пашина и Андрея Миронова сделал счёт 2:5.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android