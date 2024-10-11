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Никита Задоров сделал 100-ю голевую передачу в карьере НХЛ

Никита Задоров сделал 100-ю голевую передачу в карьере НХЛ
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Армиа, Хатсон) – 08:26 (pp)     1:1 Макэвой (Маршан, Линдхольм) – 11:04 (pp)     1:2 Кофилд (Гуле, Хатсон) – 12:18     2:2 Кастелиц (Задоров, Кёпке) – 13:24     3:2 Линдхольм (Задоров, Пастрняк) – 18:23     4:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 35:56     5:2 Кёпке (Бичер, Карло) – 36:51     5:3 Гуле (Капанен, Эванс) – 49:05    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Бостона». В этой встрече российский защитник Никита Задоров отметился двумя результативными передачами.

Отметим, Задоров сделал 100-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ. На счету россиянина 644 матча в регулярном чемпионате, в которых он также забросил 47 шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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